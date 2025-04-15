Движение по Кудиновскому шоссе в Подмосковье полностью остановлено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Администрация Богородского округа"

Движение по Кудиновскому шоссе в Подмосковье полностью заблокировано из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба "Мострансавто".

В связи с этим приостановили движение автобусы № 28, 29 и 31.

Массовая авария с участием 5 транспортных средств произошла у деревни Колонтаево, добавили в пресс-службе администрации Богородского округа. Там подтвердили, что из-за столкновения полностью перекрыто движение по всем полосам автодороги. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

"Ввиду сложившейся ситуации заранее ищите пути объезда и планируйте время своей поездки", – говорится в телеграм-канале администрации.

Ранее авария произошла на внешней стороне 49-го километра МКАД в районе съезда № 49. Из-за инцидента движение в районе ДТП было затруднено, водителей призывали искать пути для объезда. Об обстоятельствах произошедшего и возможных пострадавших не сообщалось.

Днем ранее, 14 апреля, на Юго-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием 5 авто. Из-за дорожной аварии проезд также был затруднен. О пострадавших не сообщалось.

