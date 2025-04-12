Движение на Каширском шоссе в сторону области затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение на Каширском шоссе в сторону области затруднено из-за аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло вечером 12 апреля на Каширском шоссе в районе дома 55, строение 1. Сейчас на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Нижегородской области. По данным регионального МВД, мужчина, находившийся за рулем иномарки, не смог справиться с управлением.

В результате машина выехала на обочину встречного движения и наехала на группу людей. Всех пострадавших госпитализировали. Однако спустя время двух человек врачи отпустили после оказания помощи, двоих оставили в больнице, а еще троих человек осматривают.

