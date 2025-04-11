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11 апреля, 09:49

Происшествия

Женщина пострадала после наезда автомобиля Toyota на остановку на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина получила травмы из-за наезда автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта в Бескудниковском районе Москвы. Об этом пишет пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции (ГАИ).

По предварительным данным правоохранителей, водитель авто не справился с управлением и в районе дома № 62 на Дмитровском шоссе наехал на остановку общественного транспорта.

"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении ГАИ.

Ранее 5 автомобилей врезались на внешней стороне 44-го километра МКАД, в районе съезда № 45. Из-за ДТП движение в данном районе было затруднено, поэтому водителей призывали выбирать пути объезда.

До этого человек погиб в смертельном ДТП на 114-м километре дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна в Подмосковье. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус на трассе.

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