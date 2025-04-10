Пять автомобилей столкнулись на 44-м километре МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 44-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Авария произошла в районе съезда № 45, уточнили в ведомстве. В настоящее время на месте ДТП находятся оперативные службы города, которые работают над выяснением обстоятельств случившегося и уточнением информации о пострадавших.

ЧП повлияло на транспортный поток, из-за чего движение в данном районе затруднено. В связи с этим Дептранс рекомендовал водителям быть внимательными и выбирать пути объезда.

Еще одно столкновение, только с участием трех автомобилей, произошло утром 10 апреля на Юго-Восточной хорде. Тогда замедление движения фиксировалось в сторону центра на 2,5 километра и осуществлялось по двум полосам из трех.

До этого трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом на 50-м километре автодороги "Дон" в городском округе Домодедово. Водитель за рулем Changan наехал на барьерное ограждение, после чего авто отбросило на двигавшийся в попутном направлении автобус.