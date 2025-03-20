Женщина погибла после ДТП с участием машины скорой помощи в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Авария с участием машины скорой помощи произошла по вине водителя легкового автомобиля в городе Юрге Кемеровской области, пациентка скорой скончалась. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

Сообщается, что ДТП произошло на пересечении улиц Московской и Машиностроителей в Юрге. На место аварии оперативно прибыли экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Юргинский", а также экстренные службы.

По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля "Лада Калина" не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения спецавтомобиль опрокинулся.

Травмы получили 44-летний водитель и 54-летняя фельдшер скорой помощи. Кроме того, 78-летняя пациентка, находившаяся в машине скорой, скончалась при дальнейшей транспортировке после ДТП. Причина ее смерти устанавливается.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее на дублере Щелковского шоссе в Москве водитель за рулем Lexus сбил на большой скорости пешехода. По предварительной информации, наезд произошел, когда автомобилист проезжал в сторону Уральской улицы. Пострадавший был госпитализирован.

При этом владелец Lexus двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со скоростью, превышающей допустимые 100 километров в час. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

