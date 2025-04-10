10 апреля, 10:35Происшествия
Движение на Юго-Восточной хорде затруднено из-за столкновения трех машин
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три автомобиля столкнулись на Юго-Восточной хорде, из-за чего в районе ДТП наблюдается затруднение движения транспорта, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.
Замедление движения фиксируется в сторону центра на 2,5 километра и осуществляется по двум полосам из трех, уточнили в ведомстве, призвав водителей выбирать пути объезда.
На месте аварии в данный момент находятся оперативные службы города, которые работают над выяснением обстоятельств случившегося и уточнением пострадавших.
Аналогичные ограничения ранее коснулись Кутузовского проспекта в районе Парка Победы. Там произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
До этого в городском округе Шатура Московской области водитель автобуса совершил съезд в кювет возле дома в деревне Бордуки. При этом в салоне транспортного средства не было пассажиров, благодаря чему никто не пострадал.
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