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10 апреля, 10:35

Происшествия

Движение на Юго-Восточной хорде затруднено из-за столкновения трех машин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на Юго-Восточной хорде, из-за чего в районе ДТП наблюдается затруднение движения транспорта, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Замедление движения фиксируется в сторону центра на 2,5 километра и осуществляется по двум полосам из трех, уточнили в ведомстве, призвав водителей выбирать пути объезда.

На месте аварии в данный момент находятся оперативные службы города, которые работают над выяснением обстоятельств случившегося и уточнением пострадавших.

Аналогичные ограничения ранее коснулись Кутузовского проспекта в районе Парка Победы. Там произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

До этого в городском округе Шатура Московской области водитель автобуса совершил съезд в кювет возле дома в деревне Бордуки. При этом в салоне транспортного средства не было пассажиров, благодаря чему никто не пострадал.

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