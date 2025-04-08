08 апреля, 13:49Происшествия
Движение на Кутузовском проспекте Москвы затруднено из-за массового ДТП
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Кутузовском проспекте Москвы в районе Парка Победы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в этом районе затруднено, передает телеграм-канал столичного Дептранса.
На данный момент на месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Дептранс призвал водителей выбирать пути объезда.
Ранее трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом на 50-м километре автодороги "Дон" в городском округе Домодедово. По предварительным данным, водитель за рулем Changan наехал на барьерное ограждение, после чего авто отбросило на двигавшийся в попутном направлении автобус.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ЧП. Предположительно, авария могла произойти из-за скользкой дороги и летней резины.
Видео с Кутузовского проспекта показало, что "Газель" съехала в переход сама