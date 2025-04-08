Движение на Кутузовском проспекте Москвы затруднено из-за массового ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Кутузовском проспекте Москвы в районе Парка Победы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в этом районе затруднено, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

На данный момент на месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Дептранс призвал водителей выбирать пути объезда.

Ранее трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом на 50-м километре автодороги "Дон" в городском округе Домодедово. По предварительным данным, водитель за рулем Changan наехал на барьерное ограждение, после чего авто отбросило на двигавшийся в попутном направлении автобус.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ЧП. Предположительно, авария могла произойти из-за скользкой дороги и летней резины.