Авария с участием автомобиля и автобуса произошла на юго-востоке Москвы

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Авария с участием автомобиля и автобуса произошла на Белореченской улице на юго-востоке Москвы. В результате обошлось без пострадавших, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".

По данным ведомства, ДТП случилось по вине водителя машины. По предварительным данным, он не соблюдал боковой интервал и допустил столкновение с автобусом маршрута № 708.

Госавтоинспекция устанавливает причины аварии.

Ранее трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом на 50-м километре автодороги "Дон" в городском округе Домодедово. По предварительным данным, водитель за рулем Changan наехал на барьерное ограждение, после чего авто отбросило на двигавшийся в попутном направлении автобус.

Между тем один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Подмосковье. ДТП произошло на 114-м километре дороги А-104 "Москва – Дмитров – Дубна". Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус на трассе. В результате погиб водитель легкового авто.

