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06 апреля, 19:32

Происшествия

Семь автомобилей столкнулись на 60-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 60-го километра МКАД. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

На месте ДТП работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

"Движение осуществляется по трем полосам из пяти и затруднено на 1,3 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внутренней стороне 38-го километра МКАД. Из-за этого движение было затруднено на 2,7 километра.

Между тем в Саратовской области четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и фуры. В результате ДТП машины загорелись. На месте ЧП работали экстренные службы.

Пять машин столкнулись на трассе М4 в районе Домодедова

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