Авария произошла на внешней стороне 49-го километра МКАД

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Авария произошла на внешней стороне 49-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе съезда № 49. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте случившегося работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Как отметило транспортное ведомство, движение в районе ДТП затруднено. В связи с этим автомобилистов призвали соблюдать внимательность и выбирать пути объезда.

Ранее авария с участием пяти автомобилей произошла на Юго-Восточной хорде. Из-за этого движение в районе ДТП было затруднено.

Кроме того, на Ленинском проспекте в аварию попали две машины. В связи с этим движение транспорта было затруднено на 1 километр. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб. Позже движение восстановили.

