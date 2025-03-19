Водитель сбил ограждения и вылетел в реку в подмосковных Озерах

Видео: телеграм-канал SHOT

В подмосковных Озерах водитель сбил ограждения и вылетел в реку. В результате ДТП мужчина погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 82-м километре автодороги Озеры – Кашира. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе А-108 в подмосковном Серпухове сгорел прицеп с шестью новыми кроссоверами. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, открытое горение было оперативно ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.

До этого один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии на севере Москвы. На Ленинградском шоссе столкнулись грузовик Mercedes, легковое авто Volkswagen Polo и такси Chery. В аварии погиб водитель Volkswagen.