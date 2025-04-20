20 апреля, 10:11Происшествия
Автомобиль съехал в Яузу на Рубцовской набережной Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Автомобиль съехал в реку Яуза на Рубцовской набережной в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Уточняется, что движение по набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто. На месте ДТП работают оперативные службы города.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее в подмосковных Озерах водитель сбил ограждения, после чего вылетел в реку. В результате ДТП мужчина погиб. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.
До этого в ТиНАО при столкновении трех машин пострадали три человека. По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Героя России Чернышева. Пострадавших госпитализировали.
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