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20 апреля, 10:11

Происшествия

Автомобиль съехал в Яузу на Рубцовской набережной Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль съехал в реку Яуза на Рубцовской набережной в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Уточняется, что движение по набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто. На месте ДТП работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в подмосковных Озерах водитель сбил ограждения, после чего вылетел в реку. В результате ДТП мужчина погиб. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

До этого в ТиНАО при столкновении трех машин пострадали три человека. По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Героя России Чернышева. Пострадавших госпитализировали.

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