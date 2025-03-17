Три человека пострадали при ДТП с несколькими авто в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Новая Москва / ТиНАО"

В ТиНАО произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, ДТП случилось на улице Героя России Чернышева. Пострадавшие были госпитализированы, обстоятельства аварии устанавливаются.

Между тем ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города, движение в сторону центра города затруднено на 2,6 километра.

До этого один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии на Ленинградском шоссе. Столкнулись три автомобиля: грузовик Mercedes, легковое авто Volkswagen Polo и такси Chery. В аварии погиб водитель Volkswagen, пассажир такси получил травмы различной степени тяжести.