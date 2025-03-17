Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра Москвы затруднено на 2,6 километра.

Утром 17 марта авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 75-го километра МКАД. В данный момент движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии на Ленинградском шоссе. Столкнулись три автомобиля: грузовик Mercedes, легковое авто Volkswagen Polo и такси Chery. В аварии погиб водитель Volkswagen, пассажир такси получил травмы различной степени тяжести.