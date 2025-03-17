ДТП с несколькими авто произошло на 75-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 75-го километра МКАД. О происшествии рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные городские службы, которые устанавливают обстоятельства аварии и информацию о возможных пострадавших.

Движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти. Столичных водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее автомобиль сбил людей на Кожевнической улице в центре Москвы. В результате пострадали шесть человек, включая двух подростков.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. По данным СК, авария произошла при участии двух автомобилей, водитель одного из которых совершил наезд на остановку общественного транспорта. Предварительная проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала наличие паров спиртного в выдыхаемом воздухе.