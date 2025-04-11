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11 апреля, 11:02

Происшествия

Прокуратура взяла под контроль ДТП на остановке в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на Дмитровском шоссе, где иномарка наехала на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota не справился с управлением автомобиля. В результате аварии пострадала 41-летняя женщина, которая в этот момент находилась на остановке.

Как сообщили в пресс-службе, женщине потребовалась госпитализация.

Ранее на юге-востоке Москвы произошла авария с участием автомобиля и автобуса. Предположительно, водитель машины не соблюдал боковой интервал и допустил столкновение с автобусом маршрута № 708.

Между тем пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 44-го километра МКАД. На месте ДТП работали оперативные службы города. ЧП повлияло на транспортный поток, из-за чего движение в данном районе было затруднено.

Такси и пассажирский автобус столкнулись на юго-востоке Москвы

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