Движение было закрыто на Тверской улице и Пушкинской площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта временно было перекрыто на Тверской улице по направлению в центр и Пушкинской площади в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, проехать нельзя было по Большому Каменному мосту. Ведомство призывало водителей быть внимательными при планировании маршрута и строить его заранее.

Ограничения уже вводили на этих улицах утром 10 декабря. Также проехать было нельзя в Китайгородском проезде. Позже ограничения сняли, однако через некоторое время движение ненадолго было перекрыто снова.

Ранее москвичей и гостей города предупредили об изменениях в схеме движения транспорта на юго-востоке столицы. С 14 декабря поменяются условия проезда на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской.

Водителям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.

