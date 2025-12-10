"Автодор" призвал водителей к внимательности на дорогах из-за ухудшения погоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Водителям нужно быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

Там предупредили, что мокрый снег прогнозируется в ночь на четверг, 11 декабря, в Подмосковье, Смоленской и Калужской областях. Возможны возникновение гололедицы и ухудшение видимости на дорогах.

Также автомобилистов попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Из-за снегопада в среду, 10 декабря, москвичам рекомендовали использовать для поездок по городу общественный транспорт. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Первый устойчивый снежный покров сформировался в Московском регионе к утру 10 декабря. За ночь в городе выпал 1 миллиметр осадков. Вместе с тем в Москве из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 четверга, 11 декабря.

