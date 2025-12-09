Форма поиска по сайту

09 декабря, 10:33

Общество

Гололедица сохранится в столичном регионе до 11 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 09:00 11 декабря, сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозу синоптиков, 9-го числа в столичном регионе прогнозируются небольшие осадки, включая снег. Температура воздуха в городе составит от минус 1 до плюс 1 градуса, а по области столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 1 градуса.

В ночь на среду, 10 декабря, ожидается снег при температуре воздуха от минус 2 до 0 градусов в Москве и от минус 5 до 0 градусов в Московской области.

Ранее в Гидрометцентре рассказывали, что прогнозы о сильных морозах и снегопаде в столичном регионе 13 и 14 декабря не соответствуют действительности. Температура в эти дни в городе будет варьироваться от 0 до минус 9 градусов в зависимости от времени суток, при этом местами действительно возможен небольшой снег.

В целом погода в Москве до середины декабря по климату и температуре воздуха будет соответствовать ноябрю, добавляли синоптики.

