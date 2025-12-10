Форма поиска по сайту

10 декабря, 07:26

Общество

В Московском регионе образовался первый снежный покров в декабре

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Первый устойчивый снежный покров в декабре сформировался в Московском регионе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Это уже четвертая попытка зимы укрыть московскую землю белым покрывалом с начала осенне-зимнего сезона", – отметил синоптик.

По данным метеостанции на ВДНХ, за прошедшую ночь в городе выпал 1 миллиметр осадков. На других столичных метеостанциях выявлено от 1 до 2 миллиметров. Как подчеркнул Леус, в восточной части Подмосковья выпало около 1 миллиметра осадков, а в западной – около 2. На фоне этого сформировался локальный снежный покров высотой от 1 до 2 сантиметров.

В свою очередь, пресс-служба столичного Дептранса предупредила, что мокрый снег в Москве будет идти в течение дня. На дорогах может образоваться гололедица. В связи с этим автомобилистам рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также вблизи пешеходных переходов.

В вечерний разъезд ведомство посоветовало использовать метро.

Из-за риска образования гололедицы на дорогах в столице действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 четверга, 11 декабря.

Кроме того, в столичном регионе ожидается похолодание до минус 15 градусов. Однако морозы продержатся недолго. В частности, к концу следующей недели воздух вновь прогреется до 0 градусов.

Снег пошел на юге Москвы

