Синоптик Ильин: в столичном регионе может похолодать до минус 15 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе ожидается похолодание до минус 15 градусов. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

Синоптик указал на формирование условий, при которых воздушные потоки будут поступать в Центральную Россию из сильно остывших районов Заполярного Урала. В результате до 12 декабря ночью в столичном регионе будут наблюдаться слабоотрицательные температуры, а днем – слабоположительные.

Метеоролог уточнил, что снег будет фиксироваться с 9 по 10 декабря. При этом до конца рабочей недели, по словам Ильина, осадков не ожидается.

Он также рассказал, что днем 11 и 12 декабря воздух прогреется до 5 градусов тепла. Тем не менее в выходные на фоне арктического вторжения прогнозируется резкое похолодание. В частности, 13-го числа в столичном регионе температура составит минус 2–6 градусов, а на следующий день – минус 7–12 градусов.

"Днем особо теплеть не будет. В ночь на понедельник, 15 декабря, в Московской области можно ожидать до минус 15 градусов", – предупредил Ильин.

При этом, по словам синоптика, морозы продержатся в столичном регионе недолго. В частности, к концу следующей недели воздух вновь прогреется до 0 градусов.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается снег. Такой прогноз синоптик сделала несмотря на теплое начало декабря.