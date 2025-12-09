Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 11:39

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Ильин: в столичном регионе может похолодать до минус 15 градусов

Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе ожидается похолодание до минус 15 градусов. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

Синоптик указал на формирование условий, при которых воздушные потоки будут поступать в Центральную Россию из сильно остывших районов Заполярного Урала. В результате до 12 декабря ночью в столичном регионе будут наблюдаться слабоотрицательные температуры, а днем – слабоположительные.

Метеоролог уточнил, что снег будет фиксироваться с 9 по 10 декабря. При этом до конца рабочей недели, по словам Ильина, осадков не ожидается.

Он также рассказал, что днем 11 и 12 декабря воздух прогреется до 5 градусов тепла. Тем не менее в выходные на фоне арктического вторжения прогнозируется резкое похолодание. В частности, 13-го числа в столичном регионе температура составит минус 2–6 градусов, а на следующий день – минус 7–12 градусов.

"Днем особо теплеть не будет. В ночь на понедельник, 15 декабря, в Московской области можно ожидать до минус 15 градусов", – предупредил Ильин.

При этом, по словам синоптика, морозы продержатся в столичном регионе недолго. В частности, к концу следующей недели воздух вновь прогреется до 0 градусов.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается снег. Такой прогноз синоптик сделала несмотря на теплое начало декабря.

Дождь и оттепель ожидаются в Москве 11 и 12 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика