10 декабря, 09:41Транспорт
Аэропорты Московского региона работают штатно из-за снегопада
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме из-за снегопада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Домодедово и Шереметьево.
"Аэропорт Домодедово принимает и выпускает воздушные суда согласно расписанию с возможной незначительной корректировкой расписания на время очистки взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении.
При этом Шереметьево функционирует в рабочем режиме. Согласно онлайн-табло аэропортов Внуково и Жуковского, гавани также продолжают принимать и отправлять самолеты, однако есть небольшие задержки.
Первый устойчивый снежный покров сформировался в Московском регионе к утру 10 декабря. За ночь в городе выпал 1 миллиметр осадков. Столичный Дептранс предупредил, что мокрый снег в Москве будет идти на протяжении дня. На дорогах может образоваться гололедица.
Вместе с тем в городе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 четверга, 11 декабря.
Из-за снегопада москвичам рекомендовали использовать для поездок по городу общественный транспорт. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
Снег пошел на юге Москвы