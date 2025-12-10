Аэропорты Московского региона работают штатно из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме из-за снегопада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Домодедово и Шереметьево.

"Аэропорт Домодедово принимает и выпускает воздушные суда согласно расписанию с возможной незначительной корректировкой расписания на время очистки взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении.

При этом Шереметьево функционирует в рабочем режиме. Согласно онлайн-табло аэропортов Внуково и Жуковского, гавани также продолжают принимать и отправлять самолеты, однако есть небольшие задержки.

Первый устойчивый снежный покров сформировался в Московском регионе к утру 10 декабря. За ночь в городе выпал 1 миллиметр осадков. Столичный Дептранс предупредил, что мокрый снег в Москве будет идти на протяжении дня. На дорогах может образоваться гололедица.

Вместе с тем в городе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 четверга, 11 декабря.

Из-за снегопада москвичам рекомендовали использовать для поездок по городу общественный транспорт. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

