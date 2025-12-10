Постное меню будет действовать в поездах ФПК до 6 января

Фото: company.rzd.ru

Постное меню будет действовать в поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК) до 6 января. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что в вагонах-бистро до окончания Рождественского поста пассажирам будут предлагать щи с грибами, пасту с томатами и базиликом, салат из фунчозы с овощами и орехами кешью, запеченные яблоки с медом и грецкими орехами.

В пресс-службе добавили, что подходящие для постящихся блюда присутствуют и в обычном меню вагонов-бистро и вагонов-ресторанов. Пассажиры могут заказать винегрет, салат из овощей, кашу на воде.

Ранее сообщалось, что ФПК убрала автоматическую отметку о согласии на покупку постельного белья в поезде. Теперь постельный набор предоставляется как отдельная услуга при приобретении билетов в плацкартные вагоны, курсирующие по маршрутам внутри страны.

