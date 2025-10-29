ФПК убрала автоматическую покупку постельного белья в плацкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная пассажирская компания, дочерняя структура Российских железных дорог (РЖД), убрала автоматическую отметку о согласии на приобретение постельного белья. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФПК.

Теперь постельный набор будут предоставлять как отдельную услугу при покупке билетов в плацкартные вагоны поездов АО "ФПК", курсирующих по внутрироссийским маршрутам.

"С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований федерального закона <…> услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром", – добавили в компании.

Также в пресс-службе уточнили, что во время приобретения билетов через сайт ОАО "РЖД" или мобильное приложение "РЖД Пассажирам" клиентов будут уведомлять о возможности приобретения соответствующего набора. В кассах эту информацию предоставляет кассир.

При этом если пассажир забыл поставить отметку о необходимости белья, то уже в пути следования сможет купить его у проводника.

Ранее ФПК продлила действие скидки на проезд в вагонах купе для пассажиров 60 лет и старше на 2026 год. Уточнялось, что льгота в 10% распространяется на всех подходящих по возрасту пассажиров.

Также компания продлила скидку в 20% при выкупе одним пассажиром всех мест в купе вагона СВ. Продолжит действовать и скидка от 10 до 20% при выкупе всех мест в обычном купе.

