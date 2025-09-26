РЖД запустят тур к 65-летию первого полета человека в космос

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Российские железные дороги (РЖД) планируют запустить новый тур "Космические выходные", приуроченный к 65-летию первого полета человека в космос – Юрия Гагарина, сообщили в телеграм-канале компании.

"Космические выходные" (Москва – Самара – Оренбург – Саранск – Москва) – новый маршрут, который стартует в 2026 году", – говорится в сообщении.

Презентация проекта состоялась в рамках форума "Вектор//Путешествий 2025", проходящего в Уфе. Замглавы компании Иван Колесников рассказал о новых национальных туристических маршрутах. Он отметил, что железнодорожные туры играют важную роль в раскрытии потенциала российских регионов.

"С 2019 года мы увеличили количество туристских маршрутов с 12 до 110. Они охватывают 48 российских регионов", – поделился Колесников.

Топ-менеджер подчеркнул, что эти маршруты открывают туристам самые разные уголки России с уникальными природными достопримечательностями и историческими памятниками.

По его словам, активное вовлечение в эту работу региональных властей и представителей турбизнеса с интересными предложениями позволяет постоянно улучшать программы для путешественников.

