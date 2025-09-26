Москву назвали лидером России по уровню экономической эффективности туротрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москву назвали лидером России по уровню экономического развития туристической отрасли, передает портал мэра и правительства столицы.

Анализ провели эксперты столичного комитета по туризму и Национального исследовательского университета "Высшая школы экономики", они проанализировали влияние туротрасли столицы на другие отрасли экономику. Согласно результатам исследования, эта индустрия обладает высоким мультипликативным эффектом и обеспечивает дополнительное потребление более чем в 40 отраслях.

Кроме того, сформированный благодаря туризму спрос способствует созданию рабочих мест, а каждый рубль, вложенный в развитие индустрии гостеприимства, приносит в экономику города 3,12 рубля.

Мультипликативный эффект от туристической отрасли в Москве также выше, чем в среднем по стране. Мультипликатор валовой добавленной стоимости (ВДС) для совокупной отрасли туризма в России составляет 3,40, то есть рост ВДС в туризме на 1 миллион рублей приведет к росту ВДС в смежных областях на 2,40 миллиона. В столице этот показатель составляет 3,85.

Помимо этого, мультипликатор занятости в РФ в целом равен 3,55, это значит, что одно рабочее место в отрасли создает 2,55 рабочего места в смежных областях. В Москве показатель равен 4,30.

Налоговой мультипликатор благодаря вовлеченности в производство отраслей с высоким уровнем налоговой нагрузки, в основном по НДФЛ, социальным взносам и НДС, достигает 3,0, в то время как в столице – 3,18.

Начальник управления программно-целевого планирования комитета по туризму в Москве Ольга Нечаева объяснила, что высокие показатели объясняются не только ростом туристического потока, но и увеличением экономической активности гостей города.

"Рост конечного спроса на туристические услуги автоматически запускает цепную реакцию в смежных отраслях, усиливая общий экономический мультипликативный эффект. Это подчеркивает, что туризм сегодня высоко интегрирован в финансовую систему города и является ее значимой частью", – подчеркнула Нечаева.

Директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов добавил, что оценка вклада туризма в экономику осуществляется на основе мультипликативных эффектов. Это количество выражает, как рост выпуска в одной отрасли приводит к росту в смежных секторах экономики.

Кроме того, мультипликатор показывает совокупные изменения, которые происходят в валовой добавленной стоимости, занятости, налоговых поступлениях и прочем. Такой подход дает возможность учитывать прямое влияние, косвенные эффекты и индуцированные эффекты.

Эксперты ИГМУ НИУ ВШЭ оценивали экономический эффект развития туризма на основании семи отраслевых мультипликаторов для каждого из основных сегментов туристической деятельности – гостиничного сектора, общественного питания, железнодорожного, автомобильного пассажирского и воздушного транспорта, туристических агентств и операторов, а также музеев и учреждений культуры.

Директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти ИГМУ НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина подчеркнула, что сектор туризма невозможно рассматривать изолированно из-за его влияния на смежные отрасли.

"Туристический сектор не только выступает непосредственным потребителем ресурсов, но и создает цепочки производственных и потребительских связей, вовлекая в экономический оборот значительное число отраслей-поставщиков", – объяснила Синятуллина.

За последние 5 лет в Москве заметно увеличилось число туристов с доходами в 2–2,5 раза выше среднего уровня. В 2019 году их было 3,4 миллиона, а в 2024 – 5,1 миллиона. Столица также остается популярным международным направлением для командировок и для индивидуальных путешествий. Кроме того, пребывание туристов в городе увеличилось на 2–5 дней, что также стимулирует дополнительное потребление.

Расходы внутренних путешественников растут на 15% быстрее инфляции за 5 лет, а по сравнению с 2010 годом обороты индустрии и доходы бюджета выросли более чем в 2,8 раза. С 2019 года также увеличился реальный расход в поездках туристов.

Нечаева отметила, что это связано не только с ростом цен. По ее словам, туристы стали тратить больше, выбирая более качественные услуги и варианты пребывания.

Ранее стало известно, что в столице 1 октября пройдет встреча "Туриндустрия Москвы: технологии на службу бизнеса", которая приурочена ко Всемирному дню туризма. Мероприятия посвятят использованию технологий и автоматизации в туристической отрасли.

Для гостей подготовили обзор трендов, цикл коротких лекций с экспертами по внедрению и использованию технологий, воркшоп по работе с нейросетями. Кроме того, состоятся B2B-встречи с представителями IT-компаний, во время которых участники смогут провести деловые переговоры. Они могут совершить VR-прогулку по столице в специальной зоне.

