Москвичам расскажут о технологиях и автоматизации в туризме 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице 1 октября пройдет встреча "Туриндустрия Москвы: технологии на службу бизнеса". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню туризма, его посвятят использованию технологий и автоматизации в туризме, сообщается на портале мэра и правительства города.

В настоящее время цифровизация стала не просто трендом, а необходимостью для развития отрасли, рассказала руководитель дирекции по развитию туристической отрасли АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Лейсан Миназетдинова.

Эксперт сослалась на данные международных исследований и уточнила, что большинство туристов интересуются формами онлайн-регистрации, чуть менее половины ожидают персонализированный подход на основе искусственного интеллекта, еще почти каждый пятый хочет расплачиваться цифровой валютой в будущем.

Встреча "Туриндустрия Москвы: технологии на службу бизнеса" станет предметным разговором о лучших и необходимых технологических решениях. Тему мероприятия выбрали в ответ на запрос отрасли. Участники получат практические советы и новые партнерства, добавила Миназетдинова.

Для гостей подготовили обзор трендов, цикл коротких лекций с экспертами по внедрению и использованию технологий, воркшоп по работе с нейросетями. Кроме того, состоятся B2B-встречи с представителями IT-компаний, во время которых участники смогут провести деловые переговоры. Также они могут совершить VR-прогулку по столице в специальной зоне.

На мероприятии гости узнают, какие цифровые решения доступны в экосистеме "Russpass. Бизнес", как ИИ упрощает бронирование, маркетинг и аналитику. Помимо этого, им расскажут, какие процессы можно автоматизировать и как писать эффективные промты. Участники отработают решение конкретных кейсов с помощью бесплатных ИИ-инструментов.

Встреча пройдет по адресу 4-я Магистральная улица, дом 4/11. В ней поучаствуют представители гостиниц, гидов и туроператоров, объектов показа, MICE-туризма. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 26 сентября на портале "Russpass. Бизнес".

В рамках прошедшего форума "Территория будущего. Москва 2030" москвичам и гостям города представили туристический потенциал столицы. Мегаполис считается одним из ведущих туристических центров. Особое внимание путешественников привлекает современная городская среда. В частности, Москва активно развивает медицинский и событийный туризм, привлекая гостей богатством культурного наследия и современной инфраструктурой.