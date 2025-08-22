Сергунина: Москва регулярно занимает первые места в туристических рейтингах

22 августа, 13:08Туризм
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва остается одним из популярнейших туристических направлений в России. Город регулярно попадает в рейтинги и рекомендательные подборки для путешественников, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Как отметила вице-мэр, столица предлагает множество форматов для туризма.
"По мнению экспертов, Москва отлично подходит для семейного отпуска, молодежного отдыха, детских каникул, спонтанных поездок и не только. Столица всегда принимает много гостей в новогодние и майские праздники, на Пасху, 23 Февраля, 8 Марта и в День России", – перечислила Сергунина.
Например, туристы отмечают уютные общественные пространства, доступный транспорт, а также множество достопримечательностей и насыщенную культурную программу.
По данным онлайн-сервиса OneTwoTrip, Москва лидирует в списке российских городов, куда путешественники любят возвращаться. Доля повторных бронирований составляет 14%.
Кроме того, столица занимает первые строчки в отечественных топах по загрузке мест размещения. Фиксируется самое большое количество заказов в спа-отелях.
В свою очередь, рост делового турпотока подтверждают минимум 13 рейтингов и экспертных подборок. По данным одного из них, на Москву приходится больше трети всех краткосрочных бизнес-поездок по стране.
В прошлом году столица возглавила Национальный туристический рейтинг. При оценке учитывались качество инфраструктуры и привлекательность направления для путешественников.
Как ранее рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), россияне начали планировать новогодние путешествия по стране почти за шесть месяцев. Срок планирования вырос на 10,7% по сравнению с прошлым годом.
Популярными направлениями для россиян стали курорты Краснодарского края и резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Есть интерес к отелям Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда.
