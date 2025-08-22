Сергунина: Москва регулярно занимает первые места в туристических рейтингах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва остается одним из популярнейших туристических направлений в России. Город регулярно попадает в рейтинги и рекомендательные подборки для путешественников, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, столица предлагает множество форматов для туризма.

"По мнению экспертов, Москва отлично подходит для семейного отпуска, молодежного отдыха, детских каникул, спонтанных поездок и не только. Столица всегда принимает много гостей в новогодние и майские праздники, на Пасху, 23 Февраля, 8 Марта и в День России", – перечислила Сергунина.

Например, туристы отмечают уютные общественные пространства, доступный транспорт, а также множество достопримечательностей и насыщенную культурную программу.

По данным онлайн-сервиса OneTwoTrip, Москва лидирует в списке российских городов, куда путешественники любят возвращаться. Доля повторных бронирований составляет 14%.

Кроме того, столица занимает первые строчки в отечественных топах по загрузке мест размещения. Фиксируется самое большое количество заказов в спа-отелях.

В свою очередь, рост делового турпотока подтверждают минимум 13 рейтингов и экспертных подборок. По данным одного из них, на Москву приходится больше трети всех краткосрочных бизнес-поездок по стране.

В прошлом году столица возглавила Национальный туристический рейтинг. При оценке учитывались качество инфраструктуры и привлекательность направления для путешественников.

Как ранее рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), россияне начали планировать новогодние путешествия по стране почти за шесть месяцев. Срок планирования вырос на 10,7% по сравнению с прошлым годом.

Популярными направлениями для россиян стали курорты Краснодарского края и резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Есть интерес к отелям Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда.

