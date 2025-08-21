Тренды развития мировых мегаполисов обсудят в павильоне "Экономика Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За три недели работы форума "Территория будущего. Москва 2030" павильон "Экономика Москвы", расположенный в парке искусств "Музеон", принял более 150 тысяч посетителей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Здесь гости могли не только ознакомиться с насыщенной образовательной программой, но и принять участие в дискуссиях и мастер-классах, проводимых ведущими экспертами и практиками. Павильон также предлагал интерактивные мультимедийные форматы.

Образовательная часть включала более 70 сессий с участием специалистов, предпринимателей и блогеров. Например, в специальном подкасте "Экономика в деталях" было выпущено свыше 60 эпизодов, охватывающих широкий спектр тем – от финансовой грамотности до экономики спорта и влияния психологии на финансовые решения.

Вместе с тем еще свыше 30 тысяч участников приняли участие в интерактивной зоне, где проходили экономические игры и интеллектуальные викторины.

Известные экономисты, эксперты, предприниматели и блогеры делились практическими советами и кейсами с гостями всех возрастов и профессий. В частности, посетители павильона узнали, как развивать профессиональные навыки и строить карьеру, управлять семейным бюджетом и прививать детям экономическое мышление.

Они также выяснили, как успешно конкурировать за внимание аудитории в условиях клипового мышления, защищать интеллектуальную собственность в цифровой среде и другие важные аспекты. В свою очередь, для юных гостей были организованы мастер-классы, квизы и творческие занятия, где в игровой форме детям рассказывали об экономике мегаполиса.

Одним из ключевых событий программы павильона стала дискуссия "Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня", запланированная на 21 августа. В центре внимания оказалось масштабное исследование комплекса экономической политики Москвы, выявившее 14 главных мегатрендов в развитии мегаполисов. Среди них – технологические прорывы, климатические вызовы, демографические изменения и трансформация ценностей горожан.

Заммэра Мария Багреева проведет обсуждение текущих тенденций и их воздействия на городские процессы с экспертами в области городского развития, инноваций, туризма и антропологии.

В ходе встречи участники проанализируют, как глобальные процессы уже сейчас трансформируют жизнь мегаполисов и их жителей по всему миру, а также рассмотрят, какие меры предпринимает столица для адаптации и внедрения решений, направленных на сохранение качества жизни и устойчивости городской среды.

В сессии также примут участие эксперт по инновациям, футуролог Евгений Кузнецов, антрополог, кандидат биологических наук, доцент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский, эксперт по городскому и региональному развитию Иван Курячий и тревел-блогер Дмитрий Куликов.

Спикеры совместно разработают концепцию мегаполиса будущего и предложат конкретные шаги для его создания, направленные на то, чтобы сделать город удобным для всех его жителей уже сегодня.

Ранее стало известно, что Москва поделилась опытом цифровизации с экспертами из 27 стран, включая Китай, Бразилию, Индию, ОАЭ и Малайзию. Столичные разработки были представлены более чем на 100 международных мероприятиях.

В рамках одного из них особым интересом делегаций из Катара, Омана и Саудовской Аравии был отмечен цифровой двойник Москвы. Он представляет собой точную фотограмметрическую модель города, включающую все здания, коммуникации и другие элементы.