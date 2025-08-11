Столицу будущего покажут на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столицу будущего покажут в рамках форума-фестиваля "Территории будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля для гостей и жителей города проведут лекции, мастер-классы, выставки и многое другое, что расскажет о вкладе каждого горожанина в развитие городской комфортной среды мегаполиса. В этом году тема форума посвящена человеку будущего и связям поколений.

Одной из площадок форума стал кампус Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Там пройдет фестиваль "Облачные города", где посетители смогут познакомиться с результатами технологического прогресса и увидеть, какой будет столица через несколько десятков лет благодаря развитию инноваций.

В центральном выставочном зале "Манеж" гости смогут увидеть экспозицию "Та самая Москва". На выставке представят современные достижения в сфере транспорта, градостроительства и промышленности. Всего экспозиция займет пространство площадью около 11 тысяч квадратных метров.

Увидеть, какие элементы будущего уже вплетены в современную жизнь города, можно в интеллектуально-выставочном пространстве Гостиного Двора "Бесконечное развитие с вечными ценностями". Там гости познакомятся с работой искусственного интеллекта в медицине, социальной сфере и образовании, а также узнают, как ИИ предоставляет неограниченные возможности для развития самого человека.

В павильоне "Цифровые технологии Москвы" в парке культуры и отдыха "Музеон" жители смогут опробовать свои силы в IТ-профессиях и узнать, как столичные специалисты внедряют технологии искусственного интеллекта в решение ежедневных задач москвичей. Также в парке посетители могут увидеть арт-объект "Строитель будущего", который символизирует ежедневную работу по повышению городского комфорта.

Узнать об экономики столицы и участии в ее развитии горожан можно в павильоне "Экономика Москвы". Там специалисты сферы поделятся основами инвестиций, научат финансовой грамотности, а также расскажут о карьерных стратегиях. Кроме того, гости могут придумать и сгенерировать собственный аватар и подобрать себе специальность будущего.

В спортивном комплексе "Лужники" расскажут о способах внести свой склад в улучшение экологии города. Более того, посетители смогут опробовать свои силы в интерактивной игре по сортировке бытовых отходов на станции АО "Экотехпром". Для победителей подготовили памятные подарки из переработанного пластика. Сделать многоразовый шопер можно на мастер-классе в крытом павильоне по среда и субботам.

На площадке "Система 112. Понятия "ложный вызов" не существует" каждое воскресенье проходят лекции, где эксперты рассказывают об особенностях работы экстренных служб, которые принимают информацию о происшествии от горожан. Также ознакомиться с правилами безопасного поведения на водоемах и научиться использовать различные средства спасения гости смогут на мастер-классе от столичных спасателей.

Больше узнать о работе контрольных органов и инспекторов можно на площадке "Контроль Москвы". А на территории кинозавода "Москино" пройдет фестиваль "Портал 2030–2050", где посетители познакомятся с развитием ночной экономики и современных креативных индустрий, а также с культурой разных стран, современными мультимедийными технологиями и послушают электронную музыку мировых исполнителей.

На площадке в парке имени 50-летия Октября открыт Футуристический кластер, где гостям покажут, как технологии помогают улучшать мегаполис и какую роль в этом принимает человек. Окунуться в прошлое и увидеть, какие артефакты найдены на территории Москвы можно на выставке в Старом Английском Дворе.

Послушать лучшие произведения композиторов прошлого и настоящего можно в парке "Зарядье" на фестивале "Культурный город". Для москвичей музыканты с мировым именем, симфонические оркестры, знаменитые оперные певцы, актеры кино и театров, балетные труппы и хранители народных традиций покажут, какое место занимает человек в культурном развитии города.

На международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", который пройдет в технопарке "Сколково", посоревнуются инженеры различных отраслей и IТ-специалисты. Они рассмотрят новые решения для модернизации отрасли беспилотных авиационных и роботизированных систем. С 14 по 17 августа в "Сколково" и бизнес-центре "Амальтея" состоится выставка для разработчиков, производителей и эксплуатантов современных беспилотных технологий, где будет представлено свыше 700 экспонатов.

Попробовать себя в роли сотрудника правительства Москвы горожане смогут в карьерном пространстве "Настроение – Москва" на ВДНХ и в кластере "Ломоносов". Каждый желающий проконсультируется с рекрутером, разберет резюме и пообщается с реальными сотрудниками. Для молодежи открыта уникальна возможность узнать, как стать частью команды Москвы.

Помимо этого, на Тверской улице открылся павильон столичных колледжей, где абитуриенты смогут попробовать себя в различных профессиях и определить, какая ему подходит больше.

С 11 августа началась неделя медицины. Следующую посветят креативным профессиям и гостеприимству. Также пройдут недели строительства, финансов, технологий и другие.