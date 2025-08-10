Лучшие строительные объекты столицы покажут на выставке "Та самая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интерактивную инсталляцию с победителями конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" представили на выставке "Та самая Москва". При помощи 3D-карты гости могут увидеть проекты за последние 5 лет, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"На интерактивной карте можно проследить, как год за годом развивалась столица, какие архитектурные и инфраструктурные решения стали знаковыми для москвичей. Особенно ценно, что каждый посетитель может самостоятельно изучить лучшие проекты разных лет, увидеть их расположение на карте города и понять масштаб преобразований", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители могут выбрать год и номинацию, после чего на карте появятся маркеры с проектами-победителями. При клике открывается карточка с фотографией объекта, его названием, адресом и описанием.

Кроме того, в рамках выставки представили экспозицию, посвященную Ленинградскому вокзалу. Посетители могут увидеть, каким станет здание после модернизации. Задача не просто обновить объект, но и сохранить его исторический облик, а также интегрировать его в современную транспортную систему города.



Вместе с тем в рамках "Москвы 2030" на территории инновационного центра "Сколково" пройдет выставка-конкурс технологических решений "Дрон-гараж". В мероприятии примут участие около 100 команд более чем из 30 регионов России. Это будут стартапы, студенческие и научные проектные группы и профильные компании с серийным производством. К конкурсу допускаются лица старше 14 лет индивидуально или в командах.

