В "Сколкове" откроется выставка-конкурс технологических решений "Дрон-гараж"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Выставка-конкурс технологических решений "Дрон-гараж" пройдет на территории инновационного центра "Сколково" с 8 по 17 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Дрон-гараж" станет частью проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025" на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего". В мероприятии примут участие около 100 команд из более чем 30 регионов России. Это будут стартапы, студенческие и научные проектные группы и профильные компании с серийным производством.

Среди них будет организация "Кайсант" с одной из лучших систем связи, а также компания "Горный-ЦОТ", которая представит высококачественные бесколлекторные двигатели отечественного производства, уже оцененные в отраслях беспилотных авиационных систем (БАС).

Заместитель директора центра компетенций по беспилотным авиационным системам АНО "Университет национальной технологической инициативы 2035" Полина Мозгалева заметила, что на площадке "Дрон-гараж" опытные разработчики встречаются с энтузиастами отрасли БАС. Для них созданы три лиги, чтобы каждый участник независимо от своих компетенций мог продемонстрировать свои умения и получить возможность развиваться дальше в выбранном направлении.

Уточняется, что к конкурсу допускаются лица старше 14 лет индивидуально или в командах. Им необходимо представить конструкции, программные комплексы, модификации, модули и другие инновационные проекты, которые направлены на внедрение, улучшение и расширение применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в промышленности и повседневной жизни.

Соревнования проходят в два этапа. Заочный завершился 20 июля. В ходе него эксперты оценивали технические характеристики проекта, его новизну и актуальность. Очный этап пройдет с 8 по 17 августа в полусфере Центрального парка "Сколково". Около нее выделят полетные зоны, где конкурсанты смогут продемонстрировать и протестировать свои изделия.

Лучшие участники получат сертификаты, подтверждающие технические характеристики. Отмечается, что из 44 участников второго этапа прошлого года были награждены 39.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" впервые пройдет в Москве с 7 по 17 августа. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. На событии соберутся участники более чем из 30 стран. Среди них – граждане ОАЭ, Сербии, Турции и Южно-Африканской Республики.

В ходе мероприятия состоятся проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2025", деловая программа с обсуждением актуальных тем индустрии, соревнования дронов и международный чемпионат пилотов "Кубок мэра Москвы".

Более того, участники смогут посетить выставку последних достижений в области БАС, а также попробовать свои силы в мастер-классах по управлению дронами и технологиями доставки.

Гости и жители столицы также смогут пройти путь IТ-героя в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Масштабная развлекательная программа состоится в парке искусств "Музеон". Желающие смогут попробовать себя в роли тестировщика, пообщаться с нейросетью, научиться давать ей задания и многое другое.

