Бесплатные тренировки на льду начнутся в "Лужниках" 8 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бесплатные тренировки на льду стартуют в спортивном комплексе "Лужники" 8 августа в рамках фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Это уникальная возможность спастись от жары и освоить или улучшить свои навыки катания, не дожидаясь зимы. Занятия стартуют <...> на новой, 139-й по счету, тренировочной площадке", – уточняется в сообщении.

Стать участниками могут все желающие. Занятия будут проходить по вторникам и пятницам: для взрослых и детей старше 10 лет – с 18:00 до 19:00 и для горожан старше 18 лет – с 20:00 до 21:00.

Участие потребует предварительной регистрации, которую можно пройти на 2030.sport.mos.ru или официальном сайте проекта "Мой спортивный район".

В честь дня рождения легкой атлетики департамент спорта проведет забеги в Москве. Любительские мероприятия пройдут 9 и 10 августа. Во второй день организуют "Забег 2030", в рамках которого участникам будут доступны несколько дистанций: утренний полумарафон (21,1 километра), вечерний забег (5 километров) и ночной (10 километров).

