Массовые забеги пройдут в столице в честь дня рождения легкой атлетики

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

День рождения легкой атлетики отмечается в России 6 августа. В честь этого департамент спорта проведет забеги в Москве, передает портал мэра и правительства столицы.

Любительские мероприятия пройдут 9 и 10 августа. Во второй день организуют "Забег 2030", в рамках которого участникам будут доступны несколько дистанций: утренний полумарафон (21,1 километра), вечерний забег (5 километров) и ночной (10 километров). Принять участие могут все желающие старше 16 лет.

Полумарафон "Лужники" пройдет 24 августа. Спортсменам предложат преодолеть дистанцию длиной 21,1 километра, а маршрут будет проходить в один круг по набережным Москвы-реки. Забег подойдет для опытных спортсменов и тех, кто хочет поучаствовать впервые.

Кроме того, в столице организуют эстафету по маршруту полумарафона и детский забег.

Помимо этого, 17 августа в Москве планируется провести массовый забег по Садовому кольцу. Он включает два формата участия. Соревновательный предусматривает фиксацию времени. Для участия необходимо предоставить медицинскую справку. Любительский будет проводиться без фиксации времени. Участники с лучшим результатом получат призы.

