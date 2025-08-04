Фестиваль триатлона с гонками пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль триатлона с гонками на различные дистанции "Лига триатлона & Ironstar Москва 226" пройдет в Москве, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие стартует 9 августа в Крылатском районе. На 08:00 запланирован чемпионат России по триатлону, в рамках которого спортсменам предстоит проплыть 1,5 километра, проехать 40 километров на велосипеде и пробежать 10 километров.

Также в этот день состоится Детский кубок Федерации триатлона России. Участниками станут юные атлеты в возрасте от 4 до 6 лет. Они поборются в дуатлоне, который включает в себя забег, велогонку и еще один этап бега. Тем временем участники от 7 до 14 лет смогут попробовать свои силы в триатлонных гонках.

10 августа в 07:00 состоится главный старт фестиваля, во время которого пройдут соревнования на "железной" дистанции. Принять участие в них смогут как профессионалы, так и любители. Они проплывут 3,86 километра, преодолеют на велосипеде 180 километров и пробегут марафон – 42,2 километра.

Первый этап состязания пройдет на Гребном канале, второй – по историческим местам Москвы, в том числе на набережных Москвы-реки и Яузы, третий – возле спортивного комплекса "Лужники". Победитель завоюет титул чемпиона России на "железной" дистанции.

Финишный городок с музыкой, фуд-кортами и интерактивными локациями будет открыт для зрителей фестиваля в "Лужниках". В 20:15 на этой же площадке певец L'One выступит с бесплатным концертом. С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте соревнований.

Также в "Лужниках" состоится чемпионат по игре в тетрис. Он пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". В соревновании может принять участие любой желающий, воспользовавшись специальными тетрис-станциями, которые будут расположены в нескольких городских точках.

Полуфинал чемпионата стартует в "Лужниках" 13 сентября. В нем смогут поучаствовать 30 игроков, 10 из которых получат шанс выступить в финале 14 сентября.