На форуме "Москва 2030" пройдет чемпионат по игре в тетрис

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Чемпионат по игре в тетрис пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Организаторами состязания выступил комплекс градостроительной политики и строительства столицы, сообщила первый замначальника управления координации деятельности ведомства Мария Дерунова.

Тетрис был придуман в 1984 году в СССР и вскоре приобрел популярность как в Москве, так и в России. Дети и взрослые любят игру, потому как в ней нужно уметь быстро реагировать, проявлять смекалку и строить свою стратегию, отметила Дерунова.

"Во многом эта игра пересекается с работой строителей. Поэтому мы решили дать каждому возможность проявить себя в ней и придумали по-настоящему масштабный чемпионат, финал которого будет транслироваться на медиафасаде Останкинской башни", – добавила она.

В соревновании может принять участие любой желающий, воспользовавшись специальными тетрис-станциями, которые будут расположены в нескольких городских точках.

В частности, их можно найти в игровом пространстве "Искусство строить" в "Лужниках", на территории МГТУ имени Баумана, возле интерактивного музейного комплекса "Буран" на ВДНХ и в парке 50-летия Октября и на территории научно-технического комплекса "Сколково".

При необходимости участники игры могут обратиться к специалистам, которые работают в указанных локациях. Они объяснят правила игры и подсчета баллов. Полуфинал чемпионата стартует в "Лужниках" 13 сентября. В нем смогут поучаствовать 30 игроков, 10 из которых получат шанс выступить в финале 14 сентября.

Тем временем в "Лужниках" открыт крупнейший в России экстрим-парк. Он стал одной из 19 тематических площадок фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего".

Площадь парка составляет 3,4 тысячи квадратных метров, одновременно там смогут заниматься до 500 человек. На его территории объединились профессиональные зоны для разных уровней подготовки. Среди них – эйр-зона, стрит-зона, биг-эйр и тренировочная зона с резиновым покрытием.

