Экстрим-парк в "Лужниках" стал одной из площадок форума "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Крупнейший в России экстрим-парк в "Лужниках" стал одной из 19 тематических площадок фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь парка составляет 3,4 тысячи квадратных метров, одновременно там смогут заниматься до 500 человек. На его территории объединились профессиональные зоны для разных уровней подготовки. Среди них – эйр-зона, стрит-зона, биг-эйр и тренировочная зона с резиновым покрытием.

Для посетителей подготовили бесплатные мастер-классы по воркауту и паркуру и групповые тренировки по трюковому самокату, велосипедам BMX и экстремальному катанию на роликах. Также желающие смогут самостоятельно потренироваться в скейт-парке и освоить основные трюки с инструктором. Зона воркаута рассчитана на 300 человек.

Кроме того, в экстрим-парке пройдут соревнования:



2 и 16 августа – воркаут-батл и фристайлбар один на один;

9 августа – состязание по паркуру;

16 августа – чемпионат России по трюковому самокату в дисциплине биг-эйр.

Также 16 и 17 августа желающие могут принять участие в мастер-классе профессиональных райдеров по паркуру. В конце августа и в сентябре для маленьких горожан проведут дни московских школ паркура и соревнования по самокатному спорту.

Экстрим-парк будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

Специально для любителей зимнего спорта 3 августа в "Лужниках" откроется ледовая площадка. Там можно будет покататься на коньках, поиграть в хоккей или фиджитал-матч. Также на территории возле площадки появятся зоны для фотографий.