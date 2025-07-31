Гибридная ледовая площадка откроется в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве 3 августа на территории Южного спортивного центра олимпийского комплекса "Лужники" откроется гибридная ледовая площадка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента спорта.

Площадка станет одной из центральных новинок фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". Здесь каждый найдет занятие по душе, отметили в департаменте.

"Представьте себе пространство мечты размером 34 на 18 метров, где реальность переплетается с виртуальным миром. Здесь, на уникальном всесезонном льду с профессиональной разметкой для хоккея три на три, каждый сможет стать частью невероятного спортивного приключения, независимо от погодных условий и времени года", – говорится в сообщении.

На гибридной площадке можно будет сыграть фиджитал-матч или покататься на коньках. Кроме того, для желающих сделать фото будут работать специальные зоны, а спортивные мероприятия не будут зависеть от погоды благодаря покрытию всесезонным льдом.

"Даже в самый пик летней жары у москвичей и гостей города есть уникальная возможность поиграть в любимую игру или покататься на коньках в самом сердце спортивной столицы", – добавили в департаменте.

Фестиваль проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Как сообщалось ранее, экстрим-парк и игровая арена будущего откроются в "Лужниках" в рамках фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". С 1 августа по 14 сентября гостям продемонстрируют достижения российского спорта и новые технологии для формирования здорового образа жизни. Всего будет работать 19 тематических площадок.