Лекторий форума "Москва 2030" откроется в Гостином Дворе

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Лекторий форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется в Гостином Дворе 1 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гостей ожидают открытые лекции и дискуссии об эмоциональном интеллекте, последних достижениях в сфере технологий, заботе о здоровье и многом другом. Лекции можно посетить бесплатно, пройдя предварительную регистрацию.

К примеру, завотделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ, доктор медицинских наук Александр Дзидзария расскажет о программе, которая меняет жизнь людей. В свою очередь, космонавт-испытатель Константин Борисов поделится формулой успеха и тем, как добиваться своих целей.

"Концепция форума-фестиваля в Гостином Дворе – "Бесконечное развитие с вечными ценностями" – поднимает важную тему, поскольку без точных вечных координат невозможно наше развитие. Во многом такими координатами является наш генетический код. В своих лекциях я хочу показать, что главное – не потерять себя как вид, как особь, homo sapiens, поскольку прогресс очень сильно опережает способность нашего генетического кода меняться", – сообщил Дзидзария.

Декан экономического факультета МГУ, экономист Александр Аузан и Евгений Водолазкин, писатель и литературовед, доктор филологических наук, выступят с диалогом-дискуссией, а доктор психологических наук Елена Сергиенко расскажет об эмоциональном интеллекте.

Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" ждут тысячи мероприятий. В частности, одной из площадок станет новый кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет). С 14 августа по 14 сентября там пройдет фестиваль технологического прогресса "Облачные города".

На форуме-фестивале также откроется карьерная площадка городского правительства "Настроение – Москва". Там для гостей подготовят квизы и квесты о городе. Кроме того, будут доступны VR-тренажеры.