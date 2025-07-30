Новые технологии здорового образа жизни представят в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Экстрим-парк и игровая арена будущего откроются в "Лужниках" в рамках фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

С 1 августа по 14 сентября гостям фестиваля продемонстрируют достижения российского спорта и новые технологии для формирования здорового образа жизни. В течение полутора месяцев для гостей будет работать 19 тематических площадок. Среди них игровая арена будущего, фитнес-центр, экстрим-парк, фиджитал-хоккей и многое другое.

На главной сцене пройдут групповые тренировки с кавер-группами, а также выступят известные музыкальные исполнители. На малой сцене ежедневно будут проводить занятия по стретчингу, барре, пилатесу и йоге. Многофункциональная площадка каждую неделю будет посвящена новому виду спорта.

С 1 по 3 августа пройдет фестиваль детства, где маленьких участников будет ждать полоса препятствий, зона батута, большие дженга, аквагрим и другое. Кроме того, в игровой арене будущие спортсмены смогут попробовать свои силы на интерактивной беговой дорожке, а в экстрим-парке посетить мастер-классы по паркуру, воркауту и трюковому самокату.

Также в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" жители и гости столицы смогут посетить больше тысячи других мероприятий. В столице будет задействовано несколько десятков площадок по всей Москве. Желающие смогут увидеть, как, подобно конструктору, собирают современные жилые дома, попробовать себя в роли спасателя или найти себе четвероногого друга.