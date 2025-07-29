Форум "Москва 2030" приглашает детей на фестиваль городского хозяйства

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Фестиваль городского хозяйства пройдет в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Основной площадкой станет павильон 1А в зоне "Подкова" и на аллее, ведущей к Большой спортивной арене. Для маленьких гостей проведут мастер-классы, где они смогут сплести браслеты-талисманы, расписать шоперы и футболки, сделать бомбочки для ванны и игрушку-травянчик из проросших семян и заняться мыловарением. Также им расскажут, из чего делают асфальт, и предложат придумать дизайн касок для столичных газовиков.

В "Уголке электробезопасности" дети узнают интересные факты об электроэнергии, а на занятии Музея городского хозяйства столицы научатся определять качество воды. На станции АО "Мосводоканал" юные посетители смогут оказаться внутри мыльного пузыря, а расчистить территорию мини-экскаватором – на площадке АО "Москоллектор". Кроме того, ГУП "Мосводосток" приглашает поучаствовать в уличном мастер-классе с лодками на радиоуправлении.

На площадке ГБУ "Озеленение" посетители смогут попробовать себя в роли специалистов, заботящихся о состоянии клуб и цветников, и самостоятельно создать хризантему из фетра. Также для маленьких исследователей работники ПАО "МОЭК" покажут химические и научные шоу, которые желающие смогут увидеть на площадке форума каждое воскресенье.

Помимо этого, для детей проведут интерактивы столичные спасатели. Ребята примерят их спецодежду, помогут пострадавшей мягкой игрушке и сыграют в пожарные крестики-нолики.

В зоне картинга пройдут гонки на моделях машин городских служб, а посидеть в кабинах подлинных автомобилей участники фестиваля смогут на выставке техники, которая пройдет на центральной аллее Большой спортивной арены.

На территории департамент капремонта установил современную детскую площадку со спиральной горкой и качелями. Также возведут большую надувную горку.

Для желающих охватить все площадки проведут экскурсии на паровозе, вагоны которого выполнены в стилистике спецтехники городского хозяйства.

Ранее стало известно, что в Москве состоится фестиваль "Ремесло. Традиции. Искусство". Он пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" с 1 по 3 августа. Для гостей проведут необычные мастер-классы, лекции и выставки деревянного зодчества России и покажут захватывающие шоу.