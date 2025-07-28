Фестиваль "Ремесло. Традиции. Искусство" пройдет в "Коломенском"

Фото: музей-заповедник "Коломенское"

Фестиваль "Ремесло. Традиции. Искусство" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" с 1 по 3 августа, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фестиваль развернется на территории музея деревянного зодчества рядом с Моховой башней Сумского острога, проездными воротами Николо-Корельского монастыря и башней Братского острога.

На Моховой башне посетители смогут увидеть более 30 редчайших экспонатов деревянного зодчества, среди которых подлинные старинные предметы, привезенные из этнографических экспедиций, например северные лодки, плетеные рыбацкие сети, телеги и деревянные наличники. Для входа потребуется предварительная регистрация.

Кроме того, посетители смогут послушать лекции о традиционной культуре разных народов России. Самые интересные факты из их жизни расскажут и покажут искусствоведы и этнографы Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Для желающих опробовать свои силы в деревянном зодчестве молодые художники проведут мастер-классы. Участников научат основам работы с моделью над скульптурным и живописным портретом, следуя традиции передвижников.

Отдельно представят экспозицию предметов крестьянского обихода, собранных в экспедициях по Архангельской области Глазуновым. Дополнят выставку работы студентов на тему русской деревни.

Представители Владимиро-Суздальского музея-заповедника на глазах зрителей возведут древнерусский фортификационный сруб под названием "тарас".

С 1 по 2 августа пройдет серия мероприятий, посвященная народному художественному промыслу – скопинской керамике. Татьяна Лощинина, народный художник России, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, научит создавать декоративные панно при помощи традиционных штампов эпохи расцвета промысла в XIX веке и покажет мастер-шоу на гончарном круге.

В рамках фестиваля также пройдет пленэр художников академии Глазунова в окружении постановок народной жизни. Также для гостей проведут мастер-классы по созданию традиционных украшений, иконописи и лепке. Вход на мероприятие доступен по предварительной регистрации.



Для любителей активного отдыха пройдут народные игры и кадрили вместе с ансамблем "Веретенце". Более того, для гостей запланированы экскурсии "Хранители истории. Башни русских крепостей" (начало у башни Братского острога в 12:00 и 14:00). Посетить их можно по предварительной регистрации.

Желающих просят приходить на занятия не позднее чем за 10 минут до начала. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

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