Москвичи могут собрать робота и вырастить тыкву в парках города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости Москвы могут собрать робота, свести трек и вырастить тыкву в столичных парках. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Как отметила гендиректор АНО "Развитие парков" Юлия Адигамова, парки столицы превращаются в точки притяжения для спорта, культуры, семейного досуга и единения с природой.

"Насыщенная событийная программа в парках – это масштабная городская инициатива, направленная на создание комфортных, современных и многофункциональных зон отдыха для жителей и гостей столицы", – сказала Адигамова.

В апреле 2025 года Мосгортур запустил проект "Досуг в парках". Это серия регулярных занятий для детей и молодежи по современным направлениям спорта, искусства и творчества. В теплый сезон они проходят в рамках проекта "Лето в Москве".

Например, ценителей современной музыки старше 17 лет приглашают на занятия "Диджеинг" в культурно-досуговый центр парка "Ходынское поле" каждую среду с 18:00 до 20:00. Участников научат работать с диджейскими проигрывателями, микшером и колонками.

В свою очередь, в парке "Ходынское поле" проходят занятия по вокалу, в Измайловском парке можно научиться танцевать латину и танго, а в парке "Красная Пресня" – попробовать себя в брейк-дансе и хип-хопе.

Кроме того, в парке "Ходынское поле" юные участники от 10 до 17 лет по пятницам знакомятся с базовыми инженерными навыками и собирают модели самолетов.

"Детали по собственным макетам ребята изготавливают с помощью 3D-ручки из нетоксичного пластика, скрепляют их термоклеем или оловом. Готовые модели в хорошую погоду мы испытываем в воздухе", – рассказал руководитель занятий "Аэромоделирование" Алексей Мельков.

Детям от семи до 14 лет предлагают также посетить мастерские инженерного творчества. В парке "Кузьминки" занятия проходят по вторникам с 12:00 до 13:00. Также в павильоне книгообмена в ландшафтном парке "Митино" организовали мастер-классы по робототехнике. Здесь занятия проводят по воскресеньям с 15:00 до 17:00.

Вязать на пальцах можно научиться на занятиях "Сказочные узоры", которые организуют в павильоне "Клуб развития и творчества" в парке "Северное Тушино".

Творческие мастер-классы проходят и в других парках. Например, в парке "Красная Пресня" можно сделать аппликацию из ниток, смастерить поделку из синельной проволоки или бисера.

Московские парки также становятся площадками для садоводства. В рамках фестиваля "Сады и огороды" проводятся мастер-классы по посадке, уходу за растениями и обустройству мини-огородов. Гостей любого возраста ждут в парках:



50-летия Октября;

"Ходынское поле";

Таганском;

Измайловском;

музее-заповеднике "Царицыно".

Огороды открыты с 11:00 до 20:00. По выходным там проводят тематические мастер-классы по высадке и уходу за растениями, а еще учат экобомбингу – изготовлению шариков из семян, глины и торфа.

Как ранее рассказала директор Марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы Татьяна Смирнова, все больше пространств для досуга и обучения детей появляется в столице.

В рамках "Лета в Москве" на улицах города были созданы необычные павильоны. Парки становятся летними концертными площадками и кинотеатрами. При поддержке Московского центра воспитательных практик школьники могут бесплатно посещать и музеи.

