Директор школы рассказала о популярных площадках "Лета в Москве" для детей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Все больше пространств для досуга и обучения детей появляется в столице. Насыщенная программа ждет юных горожан и в рамках проекта "Лето в Москве", рассказала Агентству "Москва" директор Марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы Татьяна Смирнова.

"Политика правительства Москвы направлена на поддержку детских интересов и расширение кругозора подрастающего поколения. Столица предлагает юным жителям множество возможностей для познания мира – от классических музеев и театров до современных интерактивных площадок", – отметила она.

По словам директора школы, такие пространства формируют эстетический вкус и любовь к искусству, а также помогают в социализации детей.

В рамках "Лета в Москве" на улицах города были созданы необычные павильоны. Пространство в виде ракеты на Кузнецком Мосту, большой собаки на Ходынском поле и гигантской клубники в деловом центре "Москва-Сити" предлагают сделать фотографии на фоне локаций, поиграть и приобрести товары отечественных производителей.

Кроме того, столичные парки становятся летними концертными площадками и кинотеатрами. При поддержке Московского центра воспитательных практик школьники могут бесплатно посещать и музеи. Особенно популярными стали павильоны на ВДНХ, где организованы выставки и мероприятия.

Смирнова подчеркнула, что ученики ее школы пользуются возможностями проекта, посещая экскурсии, форумы и концерты.

Также департамент образования и науки Москвы организовал проект "Маршрут построен", в рамках которого дети могут побывать на лекциях, мастер-классах, экспедициях и походах.

"Главное преимущество Москвы – в разнообразии возможностей. Каждый ребенок может найти занятие по интересам: от классического искусства до современных технологий", – добавила Смирнова.

Проект "Лето в Москве" проводит мероприятия не только для детей, но и для жителей старшего возраста. Например, на Болотной площади по вторникам с 10:00 до 19:00 горожан ждут на мероприятия, подготовленные проектом "Сделано в Москве". В частности, в павильоне "Зеленый маркет" проходят творческие мастер-классы от создателей социальной сети "Одноклассники".