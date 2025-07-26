Бесплатные тренировки в рамках "Лета в Москве" проходят в СЗАО

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жители Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы могут посетить бесплатные тренировки на площадках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент спорта.

Для жителей работают спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и стадионы.

В 2024 году в СЗАО капитально отремонтировали ледовый центр "Звезда" на Лодочной улице. Его обновили в соответствии с московским стандартом спортивных объектов, особое было уделено ледовой зоне.

До 2030 года планируется провести комплексный капитальный ремонт не менее девяти спортивных объектов. Среди них:



бассейн "Жемчужина";

стадион "Янтарь";

физкультурно-оздоровительный комплекс "Строгино";

спортивные комплексы "Аквамарин"; "Акватория Тушино", "Лазурный", "Динамика" и "Серебряный";

многофункциональный комплекс "Сходня".

Всего для жителей СЗАО доступно более 330 групп в бесплатных секциях московского департамента спорта. Дети и взрослые могут поиграть в шашки в досуговом центре "Крылья" или в футбол на стадионе "Тушино". Также для детей доступны занятия плаванием, футболом и регби.

"В спортивных комплексах "Красный Октябрь" и "Лазурный" для детей проходят тренировки по плаванию, для взрослых – по плаванию, аквааэробике и настольному теннису", – говорится в сообщении.

Занятия спортом доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, москвичей приглашают на регулярные тренировки проекта "Мой спортивный район". Горожане могут присоединиться к занятиям по фитнесу в парках "Северное Тушино" и "Дубовая роща "Маяк", а также на спортивных площадках на улицах:



Маршала Тухачевского (дом 21, корпус 2);

Авиационной (дом 68);

Соколово-Мещерской (дом 36);

Исаковского (дом 6, корпус 1);

Волоколамском проезде (дом 5, корпус 1).

На различных спортплощадках также можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. Научиться правильной технике бега можно в парке "Северное Тушино" и природно-историческом парке "Москворецкий", а освоить роликовые коньки – в ландшафтном парке "Митино".

В рамках проекта "Спортивные выходные" москвичам в том числе доступны занятия йогой, растяжкой, танцевальные и функциональные тренировки. Они проходят в парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино" и на фестивальных площадках на улицах Соколово-Мещерской и Авиационной.

Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" дает возможность тренироваться в зонах отдыха у воды. Например, в вейк-клубе "Строгино Wake Park" по воскресеньям проходят занятия по стретчингу и йоге на пляже.

Все лето в парке "Северное Тушино" работает площадка проекта "ГТО в парках". По субботам и воскресеньям взрослые от 18 лет могут посетить тренировки по подготовке к выполнению нормативов комплекса "Готов к труду и обороне".

Как сообщалось ранее, в Москве 2 августа пройдет фестиваль "Ночь московского спорта" в рамках "Лета в Москве". Посетителей ждет свыше 100 тренировок по 24 видам спорта более чем на 15 площадках в центре города.

На Пушкинской площади будет организована зона сайклинга. На Тверской площади состоятся флеш-турниры и соревнования по стрит-баскету с профессиональными баскетболистами.