Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль "Ночь московского спорта" пройдет в столице 2 августа в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Посетителей ждет свыше 100 тренировок по 24 видам спорта более чем на 15 площадках в центре города, передает портал мэра и правительства столицы.

На Пушкинской площади будет организована зона сайклинга, где пройдут массовые тренировки в сопровождении диджей-сетов. На Тверской площади состоятся флеш-турниры и соревнования по стрит-баскету с профессиональными баскетболистами.

На Театральной площади желающие смогут поучаствовать в шахматных турнирах, а в Камергерском переулке пройдут поединки по боксу. Также там запланированы соревнования по воркауту и паркуру с титулованными спортсменами.

Также выступления и соревнования по силовому спорту будут организованы в Малом Николопесковском переулке. На Мясницкой улице можно будет сыграть в настольный теннис, а на Никольской улице поучаствовать в турнире по настольному футболу и хоккею.

На Кудринской площади будет организована полоса препятствий и занятия по джампингу, в Большом Николопесковском переулке – мастер-классы и показательные шоу, а в Новопушкинском сквере – водное шоу на гидрофлайборде. На Фонтанной площади Парка Горького пройдет выступление FMX-райдеров.

Кроме того, на Большой Никитской улице и в Ильинском сквере будут организованы площадки для игры в городки и встречи с известными спортсменами, блогерами и артистами.

Организатором фестиваля выступает столичный департамент спорта. Мероприятие будет проводиться с 20:00 до 23:00. Участие бесплатное, но для участия в некоторых тренировках требуется предварительная регистрация.

Вместе с тем 25 по 27 июля в парках, которые подведомственны столичному департаменту культуры, можно будет посетить различные мастер-классы, шоу иллюзий, отпраздновать день морского флота и многое другое. Например, 25 и 26 июля в 11:00 в Измайловском парке пройдет четвертый Международный фестиваль любителей экстремальных водно-моторных видов спорта и шоу "Гидрофлай фест".