Танцы, тренировки и концерты ждут посетителей столичных парков с 25 по 27 июля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

С 25 по 27 июля в парках, которые подведомственны столичному департаменту культуры, можно будет посетить различные мастер-классы, шоу иллюзий, отпраздновать день морского флота и многое другое, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, 25 и 26 июля в 11:00 в Измайловском парке пройдет четвертый Международный фестиваль любителей экстремальных водно-моторных видов спорта и шоу "Гидрофлай фест". Состоятся соревнования и показательные выступления по таким дисциплинам, как гидрофлай, джет-серф, ховерборд и другие. На Круглом пруду гости смогут увидеть различные трюки и акробатические номера.

Также 26 июля в центральной части Измайловского парка в 16:00 для всех желающих пройдет экскурсия, посвященная истории парка. В это же время детей и их родителей ждут в усадьбе Деда Мороза на интерактивный спектакль "Незнайка в мире профессий", вход свободный.

В парке "Сокольники" 26 июля с 10:00 до 11:00 пройдет занятие по йоге, с 12:00 по 13:00 – функциональная тренировка. На следующий день, 27 июля, с 10:00 до 11:00 можно будет заняться растяжкой, а с 12:00 до 13:00 стать участником танцевальной тренировки в беседке в большой розарии. Вход свободный, мероприятия состоятся в рамках проекта "Спортивные выходные".

На Песочной аллее 26 и 27 июля в 20:00 пройдет фитнес-тренировка по танцевальной зумбе, подготовлена программа на основе латинских и мировых ритмов в формате танцевальной вечеринки.

Любителей рисовать ждут 26 июля с 11:00 до 14:00 в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", организовано занятие "Пленэрные каникулы". С собой необходимо взять необходимые рисовальные принадлежности, а также стульчик или складное сидение. 27 июля там же и в то же время в рамках проекта "Лето с пользой" все желающие смогут сделать кашпо для цветов.

В пятницу, 25 июля, в саду имени Баумана на главной сцене "Ракушка" с 19:00 до 20:00 выступит кавер-группа. А уже в субботу пройдет практика по мягкой йоге, занятия подойдут даже для новичков. Необходимо взять с собой коврик и надеть удобную одежду.

В детском парке имени Н. Н. Прямикова 27-го числа с 14:00 до 16:00 для всех желающих проведут мастер-класс "Нетрадиционная техника рисования: эбру", гости создадут рисунки акриловыми красками.

Танцевальный мастер-класс по брейкдансу состоится в парке "Красная Пресня" 26 июля, а в 18:00 начнутся показательные выступления чемпионов мира по современной хореографии.

В это же время состоится шоу-иллюзий, а в 19:30 всех приглашают на концертную программу с участием представителей Школы эстрадного искусства Юрия Гончара.

Также в субботу с 14:00 до 16:00 в парке "Северное Тушино" в ходе мастер-класса по живописи участники нарисуют морской пейзаж с яхтами. А 27 июля на центральной площади парка состоится празднование Дня Военно-морского флота России. Можно будет посетить интерактивные площадки и выставки, а все мероприятия будут проводить профессиональные реконструкторы.

В тот же день в Музее истории Военно-морского флота России клуб "Воевода" организует военно-тактические игры с миниатюрами. Они состоятся с 12:00 до 18:30 в выставочном зале "Фарватер".

В павильоне "Клуб развития творчества" с 13:00 до 14:00 пройдет мастер-класс "Витражи", а в центре "Северное сияние" для детей организуют игротеку с 14:00 до 20:00.

Мастер-класс по робототехнике, где можно будет собрать и запрограммировать своего первого робота, можно будет посетить 27 июля с 15:00 до 17:00 в ландшафтном парке "Митино".

Также 26 июля с 10:00 до 12:00 в парке "Фили" все интересующиеся могут прослушать лекцию "Знаменитые дачники Кунцева XIX века", а 27 июля с 11:00 до 13:00 посетить экоэкскурсию "Летние птицы центральной части парка "Фили".

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Лето в Москве" состоится первый международный фестиваль "Московские экстремальные игры". Среди участников – победители Олимпиады в Париже 2024 года, многократные призеры Всемирных экстремальных игр, профессиональные райдеры. Кроме того, пройдет чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту, участие примут спортсмены из более чем 37 стран.