Несколько районов Москвы стали лидерами спецпроекта "Время возможностей"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В число лидеров в рамках спецпроекта "Время возможностей" вошли 5 районов Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Проект реализуется с 1 июня по 14 сентября в рамках "Лета в Москве". К нему уже присоединились предприниматели из сферы общественного питания, торговли, услуг, образования и творчества, а также красоты, культуры и спорта, гостиничного бизнеса. На своих площадках они организуют бесплатные мероприятия, проводят акции и предоставляют скидки.

В число лидеров за первую половину лета вошли районы Пресненский, Зюзино, Останкинский, Филимонковский и Тверской. Здесь сосредоточено более 400 предложений предпринимателей.

В Пресненском районе капсульный отель Q-block подготовил скидку на проживание, которую можно использовать вплоть до 7 сентября. Совладелец бизнеса Роман Альберти отметил, что данный формат с каждым годом становится все популярнее. Кроме того, отель расположен в оживленном районе.

До 7 сентября в магазинах одежды Khan Cashmere в Пресненском, Басманном районах, Замоскворечье, а до 10 августа и в Тверском районе, для новых клиентов действует акция – три тысячи бонусов при первой покупке. Одна из основателей сети магазинов Юлия Кириченко отмечает, что участие во "Времени возможностей" позволяет стать частью большого городского спецпроекта.

Также в Тверском районе действует магазин аксессуаров в технике вологодского кружева "Мадам Круже". Основательница бизнеса Вероника Казанцева все лето проводит бесплатные экскурсии. Посетить их можно каждое воскресенье.

По словам Казанцевой, на это мероприятие всегда полная запись, а всего экскурсии посетили уже свыше 60 человек. При этом гости обычно покупают сувениры на память и становятся постоянными клиентами магазина.

Проект позволяет получить бесплатное продвижение через геосервисы и летний "Бизнес-бокс" – набор бесплатных инструментов для продвижения своего бизнеса.

100 самых активных бизнесменов, которые организуют больше всего мероприятий в рамках спецпроекта, получат предложение на 100 тысяч рублей, включая продвижение собственного дела в соцсети "ВКонтакте" или через компанию "Яндекс", а также обучающий курс по рекламным кампаниям в Сети. Для участия в проекте необходимо подать заявку на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Кроме того, индивидуальные предприниматели, самозанятые, представители среднего и малого бизнеса, физические лица могут организовать свое мероприятие на безвозмездной основе. Для этого они могут воспользоваться сервисом бронирования площадок "Все на улицу!".

Требуется лишь авторизоваться на сайте проекта через mos.ru. В распоряжении у предпринимателей свыше 100 площадок в каждом округе Москвы. Также бизнесмены могут интегрировать свой бренд в оформление мероприятия или городского фестиваля, получить точку для торговли продукцией, грант на тематическое или праздничное оформление.

Ранее стало известно, что с начала лета участники спецпроекта "Время возможностей" реализовали свыше 1,5 тысячи различных идей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Особым спросом пользовались творческие мастер-классы, скидки от столичных рестораторов, а также познавательные занятия и спортивные тренировки. Активнее всего себя показали предприниматели из сферы общепита и услуг, а также бизнесмены из сферы образования и творчества.

