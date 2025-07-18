Новый раздел для участия в жизни города открылся на сайте "Активного гражданина"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый раздел "Истории москвичей" появился на сайте проекта "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты подготовили материалы о культурных мероприятиях в городе, людях с интересными профессиями и хобби, тех, кто делает жизнь в мегаполисе лучше, а также интервью с талантливыми жителями столицы. В разделе уже есть тексты о реставраторах, рыбаках, рецепты, которые шеф-повара придумали для проекта "Ягодные сезоны", и правила безопасных велопрогулок от профессиональных спортсменов.

"Истории москвичей" дали новые возможности жителям столицы для участия в жизни мегаполиса. На "Активном гражданине" можно проголосовать по актуальным для города вопросам. Среди них – московское благоустройство и развитие транспортной сети.

Голосовать за изменения в "Активном гражданине" можно как на общегородском, так и на местном уровнях. Высказать свое мнение могут зарегистрированные пользователи со стандартной или полной учетной записью на mos.ru.

Голосования от "Активного гражданина" появляются каждую неделю. За время работы проекта горожане высказали за строительство Большой кольцевой линии, открытие Московских центральных диаметров и продление метро до аэропорта Внуково. Москвичи приняли участие в 7 тысячах голосований и оставили свыше 300 тысяч мнений о жизни в столице.

Благодаря активности горожан в мегаполисе посадили более миллиона деревьев и кустарников, обновили больше 500 общественных мест, среди которых Северный речной вокзал и парк "Ходынское поле". Пользователи приняли участие и в наименовании столичных улиц, скверов и станций метро. Горожане положительно относятся к такой возможности.

"Я участвовала в голосованиях по выбору названий для улиц на месте Тушинского аэрополя. Как болельщику футбольного клуба "Спартак”, мне было важно, чтобы пространства рядом со стадионом получили названия в честь великих спортсменов", – рассказала участница проекта Наталья Силкина.

Панда Катюша, краснокнижный дельфин Лаки из "Москвариума" и равнинная горилла Квито также получили свои имена от горожан. Жители столицы поделились своим мнением и о самом "московском" чае – золотисто-янтарном черном чае со вкусом черной и красной смородины, земляники и лепестками василька, сафлора, бутонов роз и дольками апельсина.

Опросы могут провести и лидеры мнений. Народный артист России и генеральный директор киностудии "Военфильм" Игорь Угольников предложил список столичных мест для прогулки. Горожане выбирают наиболее интересное из них.

У горожан есть возможность узнать итоги голосований на интерактивной карте. На ней можно посмотреть результаты обновления Москвы.

Пока идет голосование за лучший реализованный объект 2024 года. Желающие могут сказать свое мнение о введенных в эксплуатацию или отреставрированных станциях метро, больницах, театрах, школах, детских садах, спортивных сооружениях, поликлиниках, жилых зданиях, офисных и торговых центрах. Итоги подведут в августе.

Всего к "Активному гражданину" за 11 лет существования проекта присоединились свыше 7,2 миллиона человек. С начала работы проекта в нем появились новости, интересные факты о столице и функция их оценки в "Городских новинках". На сайте можно узнать, кто обитает в Московском зоопарке, когда запускают фонтаны и начинаются столичные фестивали.

На специальной странице представлены викторины на различные темы. Желающие смогут испытать свои знания о московской истории, значимых событиях в столице и последними достижениями города.

За активность на сайте горожанам начисляют баллы программы лояльности "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги от партнеров проекта, скидки в ресторанах и кафе. У москвичей есть возможность пополнить "Тройку" и парковочный счет в приложении "Парковки России" баллами или направить их в благотворительные фонды.

Ранее в "Активном гражданине" начался выпуск "Большой викторины" о мероприятиях "Лета в Москве". Жители мегаполиса смогут узнать интересные факты о проходящих фестивалях. Желающие также смогут ответить на тематические вопросы по мероприятиям "Театральный бульвар", "Улица. Танцы", "Усадьбы Москвы".