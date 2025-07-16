В "Активном гражданине" открыли викторину о фестивалях проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Проект "Активный гражданин" посвятил новый выпуск "Большой викторины" культурным мероприятиям "Лета в Москве". Жители столицы смогут ответить на вопросы и узнать о городских фестивалях и проектах, которые проходят текущим летом, передает портал мэра и правительства Москвы.

На одном из столичных бульваров проходит проект "Улица. Танцы", куда приглашают всех любителей активного отдыха. Горожане и гости Москвы смогут освоить танцы буги-вуги или сальсу, а также посетить необычную экотропу. Именно ее название предстоит разгадать участникам "Активного гражданина".

Для любителей тихого отдыха подготовлены три библиотеки под открытом небом: на Сретенском бульваре, у фонтана Витали и в Пушкинском сквере. Гостей ждут публичные чтения, литературные встречи, автограф-сессии, лекции, мастер-классы и многое другое. Участникам викторины нужно узнать, как называется этот проект.

Кроме того, в трех парках Москвы пройдут цирковые выступления воздушных гимнастов, иллюзионистов и жонглеров. В одном из мест ожидается шоу со львами – именно ему посвящен вопрос викторины.

Фестиваль "Театральный бульвар" подготовил для гостей свыше 600 спектаклей. Здесь пройдут представления артистов известных театров: "Мастерская Петра Фоменко", Государственный академический театр имени Моссовета и "Современник". Пленэр "Улица. Искусство" представит арт-площадку с маркетами, экспозициями и мастер-классами. "Активным гражданам" нужно назвать место, где проходят эти мероприятия.

Также активных граждан ждут вопросы о фестивале "Усадьбы Москвы", Киностудии Горького и проекте, который посвящен творческим занятиям в экоцентрах столицы. За правильные ответы участники проекта получат баллы программы лояльности "Миллион призов", которые можно будет затем использовать для получения товаров от партнеров программы.

Ранее стало известно, что активные граждане в новом голосовании помогут разнообразить проект "Книга в городе". Участники проекта расскажут о своих читательских привычках и определят, какие форматы мероприятий им наиболее интересны и с представителями каких профессий они хотели бы пообщаться.

